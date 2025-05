GRABADO el 27-05-2025

Hernando De Soto: "Phillip Butters es un Porky Lover"

En esta entrevista sin filtros, el economista y precandidato presidencial Hernando de Soto desata la controversia al hablar sin tapujos sobre Phillip Butters: "¡No lo veo como presidente, es un Porky Lover!", declara De Soto, encendiendo la campaña electoral 2026.



Pero la conversación va más allá de la coyuntura. De Soto no se guarda nada y revela pasajes inéditos de su trayectoria: confiesa haber recibido la "orden de robar los archivados de Sendero Luminoso" y cómo Montesinos lo hizo famoso internacionalmente. ¿Qué rol jugó realmente en la sombra del poder? Prepárate para escuchar la verdad sobre la oferta de Fujimori para ser su Primer Ministro y los múltiples atentados de Sendero Luminoso en su contra.



Además, analiza la alarmante informalidad en Perú como principal obstáculo para "ganar la guerra de inseguridad" y critica duramente a la actual clase política, afirmando que "no tiene idea de dónde está". De Soto proyecta una "campaña feroz" y asegura que el 98 de la gente rechaza el status quo.



No te pierdas su visión geopolítica sobre la relación entre Perú, EE.UU. y China, y su fascinante perspectiva sobre cómo "China entra al Perú por el subsuelo". Una entrevista cargada de verdades incómodas, análisis profundo y revelaciones que cimbrarán el panorama político.



HernandoDeSoto PhillipButters EleccionesPeru2026 PoliticaPeruana SenderoLuminoso Montesinos Fujimori InseguridadPeru Informalidad EconomiaPeru EntrevistaPolitica ElEspejo PoderPeru CandidatosPeru



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

¡Que no te engañen! Estafadores ofrecen trabajo a jóvenes y ancianos, pero terminan como burriers.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 27 DE MAYO DEL 2025.

KEIKO FUJIMORI: TC EVALÚA ANULACIÓN DE PROCESO PENAL POR CASO CÓCTELES.

El Grupo Terna capturó a los miembros de la banda Los Rabiosos de Perales. Además, se hallaron armas.

Hernando De Soto: "Phillip Butters es un Porky Lover".

El general PNP Nilton Santos habló sobre las captaciones a jóvenes para transportar droga fuera..

JUICIO CONTRA PEDRO CASTILLO POR GOLPE DE ESTADO.

RECONOCEN LABOR POLICIAL A EFECTIVOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO DE LA VÍA EXPRESA.

Ubican a sujeto que recibió plata de familia de piloto perdida: ¿Quién los engañó con falso rescate?.

El deporte ideal para que los adultos mayores no pierdan fuerza física: Los beneficios de natación.

¿Qué pasará con el antiguo aeropuerto Jorge Chávez? Esta es la fecha que ya no podrás ingresar.

Más jóvenes peruanos son captados para llevar droga a otros países.

¡Atienden a pacientes en los pasillos! Denuncian precarias condiciones en posta de Huancayo.

Amigo del músico asesinado revela que pasó antes de su muerte: Así detuvieron al sospechoso.

Así encontraron el cadáver de hombre desaparecido: Pedían S/10 mil a familia fingiendo secuestro.

Además hoy día 27 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.