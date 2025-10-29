GRABADO el 29-10-2025

Luis Caro Aliaga: "Haciendo un paro tampoco vamos a resolver el problema de un día para otro"

En diálogo con Exitosa, el gerente general de la empresa de transporte H2 SAC-Lima Este, Luis Caro Aliaga, rechazó el paro del 4 de noviembre y señaló que se debe dar mayor tiempo a las autoridades para ver resultados en el combate contra la inseguridad.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

¿De quién es la responsabilidad de la falta de señalización sobre las vías férreas?.

Puente Piedra: Se registra incendio al interior de Escuela de Suboficiales de la PNP.

Franklin Barreto: "Tenemos una ausencia de gestión por parte de las autoridades".

Preso que se fugó del penal de Piura fue recapturado: Vecinos ayudaron al INPE con su detención.

Policía Nacional detiene a doce personas mientras disfrutaban de fiesta en SJL.

Luis Caro Aliaga: "Haciendo un paro tampoco vamos a resolver el problema de un día para otro".

Comas: Detienen a dos delincuentes tras intentar robar a una botica.

Comas: Transeúntes apoyan nuevo paro de transportistas convocado para el 4 noviembre.

Francisco Rivadeneyra propone incluir al Estado como agraviado en el delito de extorsión.

Francisco Rivadeneyra sobre estado de emergencia: "No hemos avanzado mucho, se ve una pantomima".

Familia de conductor asesinado pide justicia: "Queremos justicia".

Nicolás Lúcar: "Hay mucha gente molesta porque no ven los beneficios del crecimiento económico".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/10/25.

Familia de conductor asesinado pide justicia: "Queremos justicia".

La Libertad: Viviendas y comisaría colapsan por fuertes lluvias en Pataz.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.