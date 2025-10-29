GRABADO el 29-10-2025

Luis Caro Aliaga: "Haciendo un paro tampoco vamos a resolver el problema de un día para otro"

En diálogo con Exitosa, el gerente general de la empresa de transporte H2 SAC-Lima Este, Luis Caro Aliaga, rechazó el paro del 4 de noviembre y señaló que se debe dar mayor tiempo a las autoridades para ver resultados en el combate contra la inseguridad.

¿De quién es la responsabilidad de la falta de señalización sobre las vías férreas?.

Puente Piedra: Se registra incendio al interior de Escuela de Suboficiales de la PNP.

Franklin Barreto: "Tenemos una ausencia de gestión por parte de las autoridades".

Preso que se fugó del penal de Piura fue recapturado: Vecinos ayudaron al INPE con su detención.

Policía Nacional detiene a doce personas mientras disfrutaban de fiesta en SJL.

Luis Caro Aliaga: "Haciendo un paro tampoco vamos a resolver el problema de un día para otro".

Comas: Detienen a dos delincuentes tras intentar robar a una botica.

Comas: Transeúntes apoyan nuevo paro de transportistas convocado para el 4 noviembre.

Francisco Rivadeneyra propone incluir al Estado como agraviado en el delito de extorsión.

Francisco Rivadeneyra sobre estado de emergencia: "No hemos avanzado mucho, se ve una pantomima".

Familia de conductor asesinado pide justicia: "Queremos justicia".

Nicolás Lúcar: "Hay mucha gente molesta porque no ven los beneficios del crecimiento económico".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/10/25.

Familia de conductor asesinado pide justicia: "Queremos justicia".

La Libertad: Viviendas y comisaría colapsan por fuertes lluvias en Pataz.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

