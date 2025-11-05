GRABADO el 05-11-2025

SMP: Conductores denuncian daños en sus vehículos por grandes huecos en la avenida Pacasmayo

Vecinos y choferes reportan el mal estado de la vía, llena de baches que dificultan el tránsito y provocan averías en los autos. Piden a la municipalidad de San Martín de Porres una pronta reparación.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

LIGA 1 EN VIVO FECHA 9 - CHANKAS CYC VS ALIANZA LIMA.

¿Christian Cueva llega a la 'U'? 'Aladino' podría ser el FICHAJE BOMBA con miras al TETRA.

¿Gallese descartaría ir a alianza y vestiría camiseta de la 'U'?.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 5/11/25.

Breña: PNP incauta productos ferreteros adulterados valorizados en un millón de soles.

Exitosa y piscis premian tu fielsintonía con 20 ceviches guerreros.

Crianza positiva: psicólogo Óscar Miranda explica qué hacer cuando los hijos no obedecen.

Tío LB brinda recomendaciones en Exitoso para evitar pagar de más en el recibo de luz.

Wicho García y Pelo Madueño compartirán escenario en "Voces del Acustirock: Desenchufados".

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao tras acuerdo con el Gobierno.

SMP: Conductores denuncian daños en sus vehículos por grandes huecos en la avenida Pacasmayo.

México está "entorpeciendo" la administración de la justicia en el Perú.

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao tras acuerdo con el Gobierno.

Betssy Chávez: "La decisión del asilo es un tema político, al igual que el salvoconducto".

Caja Huancayo lanza la campaña "El crédito que hace enorme tu navidad".

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.