La presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la Nación donde respondió sobre su reciente operación en la naríz, asegurando que fue necesaria por razones de salud y no estética.



"La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", afirmó.



¿CUÁL FUE EL MOTIVO



Boluarte destacó que su cirugía fue motivada por problemas de funcionalidad respiratoria, enfatizando que no le generó incapacidad alguna para desempeñar su papel en el gobierno. "Una persona incapacitada no suscribe 91 normas que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas", agregó.



La presidenta también cuestionó a la Comisión de Fiscalización, que había investigado su caso, afirmando que "querían tener argumentos viles para dañarme".

