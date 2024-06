Luis Quispe Candia, especialista en temas de transporte, señaló que no es oportuno que el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, impida la ejecución de obra y plan de desvío vehicular para la construcción de la estación Quilca.



"El señor Spadaro debe poner de su parte, no es oportuno que ponga esos obstáculos, ya paso el tiempo está aprobado el plan de desvío y tiene que facilitar, si esto continua deber ser el ministro de Transportes quien intervenga", manifestó.



En esa línea, expresó su preocupación por este impasse entre la Municipalidad del Callao y la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima e hizo un llamado a la autoridad edil a reflexionar, ya que esta obra es para un bien común. "Tenemos el peor transporte en Sudamérica", indicó.



APOYO A LA OBRA



"Esta obra no es solo de la empresa, es una gestión mixta, el estado es dueña de este proyecto, todos tenemos la obligación de apoyar, incluso la comunidad, porque lo que viene es algo favorable", dijo.

