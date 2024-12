Renzo Huamanchuco Castillo, un peruano secuestrado en Venezuela hace 93 días, sigue siendo una preocupación constante para su familia. Patricia Castillo, tía de Renzo, expresó su dolor y desesperación, diciendo que la Navidad no será lo mismo sin él. “¿Qué Navidad vamos a festejar Hay una silla vacía”, lamentó mientras luchaba por contener las lágrimas. La familia asegura que Renzo llegó a Venezuela con la intención de proponerle matrimonio a su pareja, Carolina Chirinos, pero fue detenido bajo acusaciones infundadas de intentar atentar contra el régimen de Nicolás Maduro.



El gobierno peruano ha rechazado enérgicamente las detenciones de Renzo, junto a Nelson Cubas Mendoza y Ricardo Meléndez Guerrero, quienes forman parte de una lista de ciudadanos peruanos detenidos irregularmente en Venezuela, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno de Dina Boluarte exige a las autoridades venezolanas respetar los derechos humanos de estos detenidos y proporcionar información sobre su paradero y situación legal.



Darwin Izaguirre, coordinador del movimiento político Vente Venezuela, denunció que el gobierno de Maduro está utilizando teorías de conspiración para justificar la represión y generar miedo en la población. “El objetivo del gobierno es crear tensión dentro de la población venezolana, que está acorralada por la justicia internacional”, aseguró Izaguirre. Mientras tanto, la familia de Renzo sigue sin conocer su situación de salud ni su estatus legal, lo que agrava aún más su angustia.



DESEA VIAJAR A VENEZUELA



Patricia Castillo, que desea viajar a Venezuela para buscar a su sobrino, se enfrenta a la negativa del gobierno peruano, que le ha advertido que no puede garantizar su seguridad. “Quiero ir, voy a levantar piedra por piedra, pero me impiden hacerlo”, expresó, visiblemente frustrada. Mientras tanto, hoy se cumplen 93 días desde la desaparición de Renzo, y su familia se reunirá esta Navidad con la esperanza de que pronto puedan traerlo de vuelta a casa.

Noticias adicionales en 24 Horas

San Martín de Porres: vecinos afectados por obras inconclusas en avenida Miguel Grau

Decenas de personas realizan compras de última hora en mercados para cena navideña

Detenidos en 'falso operativo' siguen encarcelados a horas de Navidad y familias claman justicia

MEF confirma aumento del sueldo mínimo en diciembre de 2024

A pocas horas de la Navidad: Mesa Redonda se llena de compradores de última hora

Miraflores: obras en avenida Comandante Espinar afectan negocios en plena campaña navideña

Reportera amenazada presentará denuncia por delito de coacción

Cancillería rechaza detención de tres peruanos en Venezuela

Surco: calle Monte Umbroso brilla con espectaculares adornos navideños

César Acuña rechaza vínculos de APP con presunta red de explotación sexual en Congreso

Congresistas cobran cerca de S/47 mil entre sueldo, tarjeta navideña y otras asignaciones

Surquillo: ciudadanos recogen pavos y lechones horneados para cena navideña

Jorge del Castillo: “Hay que elevar el nivel político en el país”

Galería Grau: juguetes más sorprendentes en esta Navidad

García Belaúnde: "Somos sobrevivientes de la tragedia de este Gobierno actual"

Además hoy día 25 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.