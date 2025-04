GRABADO el 03-04-2025

Por desborde del río Zarumilla: Cerca de 120 familias se han visto afectadas en Tumbes

La fuerza de la naturaleza ha llegado a Tumbes. Alrededor de 120 familias del distrito de Aguas Verdes se han visto perjudicadas por el desborde del río Zarumilla. A pesar de que ya habían vivido lo mismo tiempo atrás, las autoridades de la región no han hecho nada al respecto para atender estas demandas.



Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar afectado y pudo constatar que el agua ha llegado hasta el cuello de las personas. Del mismo modo, las viviendas han sido afectadas por lo que han quedado inhabitadas, ya que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.



EXIGEN APOYO DE LAS AUTORIDADES



En conversación, una de las pobladoras contó como vivieron este complicado momento e hizo un llamado a las autoridades del gobierno regional para que puedan destinar algún tipo de ayuda para todos los damnificados, que no tienen a donde ir.



Traté de levantar mis cosas y como no tengo a dónde ir, subí a mis hijos en los lugares más altos () Las casas se estaban llenando de agua, perdí todo. No tenemos ropa para cambiarnos. Queremos que nos ayuden, viviendas también han colapsado, mencionó.





Ingresa a http://ptv.pe/439361 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 03/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Cusco se alista para recibir miles de turistas en Semana Santa.

Más de 70 escolares se intoxican con alimentos que brinda el Estado.

Dina Boluarte retrocede y descarta franja informativa obligatoria en medios.

Congreso interpelará al premier Adrianzén el próximo miércoles 9 de abril.

Devaluación y escasez en Bolivia afectan comercios y deja en crisis a miles de personas.

Pedro Castillo protagoniza incidente en su juicio y lo califica de "mamarracho".

Sicario asesina a hombre cuando disfrutaba de un partido de fulbito.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 3 DE ABRIL DEL 2025.

Con maquinaria pesada, ambulancia cruza caudaloso río para atender una emergencia.

Cañete: pescador muere y otro desaparece tras volcadura de su embarcación.

Por desborde del río Zarumilla: Cerca de 120 familias se han visto afectadas en Tumbes.

Abastecen con cloruro de sodio establecimientos de salud tras crisis de suero fisiológico.

Así fue el dramático rescate de pescador varado 95 días en altamar.

Ladrones asaltan minimarket y se llevan hasta las cervezas.

Chiclayo:Mujer casi pierde más de 100 mil soles en estafa tras ver anuncios falsos en redes sociales.

Además hoy día 03 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.