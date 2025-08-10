GRABADO el 10-08-2025

Ica: Vecinos capturan a delincuentes y queman vehículo en el que pensaban huir

Hartos de los continuos robos en su comunidad, los vecinos del sector Agua Santa, en Pisco, optaron por tomar la justicia en sus propias manos. Al sorprender a un grupo de delincuentes saqueando varias viviendas, lograron capturar a dos de ellos y prendieron fuego al vehículo en el que intentaban escapar.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Agricultores enfrentan las secuelas de la tormenta de arena en Ica: "No hemos tenido cosecha".

Ica: Vecinos capturan a delincuentes y queman vehículo en el que pensaban huir.

Huancavelica: 454 años de historia marcada por el mercurio y la Corona española.

Obra de la carretera JU-103 en la mira por presuntas irregularidades.

Intensas lluvias afectaron infraestructura de colegio y niños estudiar en viviendas alquiladas.

Agricultor se encadena frente al gobierno regional para exigir pago por daños tras accidente.

SPORTING CRISTAL VS FBC MELGAR EN VIVO LOS 'CELESTES' PELEARÁN POR SER LIDER EN LA TABLA.

Lambayeque: Ambulantes invaden las calles de Chiclayo e impiden el paso de peatones.

Municipalidades en Lambayeque no ejecutan su presupuesto para gasto público.

Jorge Moscoso: Astudillo debe mejorar las capacidades de las FF.AA. en la frontera con Colombia.

Tensiones entre Perú y Colombia por límites fronterizos: Así está la situación en Leticia.

Rodríguez Mackay: "No pueden venir a Lima a decirnos que Santa Rosa no nos pertenece".

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 10/08/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 10/08/25.

Cecilia García: Una frontera no se gana con guerras, se hace con presencia del Estado.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Agricultores enfrentan las secuelas de la tormenta de arena en Ica: "No hemos tenido cosecha"

video

Ica: Vecinos capturan a delincuentes y queman vehículo en el que pensaban huir

video

Huancavelica: 454 años de historia marcada por el mercurio y la Corona española

video

Obra de la carretera JU-103 en la mira por presuntas irregularidades

video

Intensas lluvias afectaron infraestructura de colegio y niños estudiar en viviendas alquiladas

video

Agricultor se encadena frente al gobierno regional para exigir pago por daños tras accidente

video

SPORTING CRISTAL VS FBC MELGAR EN VIVO LOS 'CELESTES' PELEARÁN POR SER LIDER EN LA TABLA

video

Lambayeque: Ambulantes invaden las calles de Chiclayo e impiden el paso de peatones

video

Municipalidades en Lambayeque no ejecutan su presupuesto para gasto público

video

Jorge Moscoso: Astudillo debe mejorar las capacidades de las FF.AA. en la frontera con Colombia

video

Tensiones entre Perú y Colombia por límites fronterizos: Así está la situación en Leticia

video

Rodríguez Mackay: "No pueden venir a Lima a decirnos que Santa Rosa no nos pertenece"

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 10/08/25

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 10/08/25

video

Cecilia García: Una frontera no se gana con guerras, se hace con presencia del Estado

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo