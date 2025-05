GRABADO el 29-05-2025

Óscar Paz tras goleada y eliminación de Cristal en Libertadores: El equipo que dejó Farré y Raffo

Óscar Paz, conductor de Exitosa, culpó a Guillermo Farré y Joel Raffo por la humillante derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras. "No me vengan a decir que Autuori es culpable", señaló.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

Operación Apocalipsis en Pataz: FF. AA. y PNP despliegan ofensiva contra crimen organizado.

Óscar Paz sobre Sporting Cristal: ¿Crees que alguien comprará jugadores que hacen el ridículo?.

Óscar Paz: "Sporting Cristal quiere vender y las frutas están podridas llenas de moscas".

