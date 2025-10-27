GRABADO el 27-10-2025

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP exhorta al MTC a cumplir compromisos asumidos en mesa de trabajo

Lima Airport Partners (LAP) indicó que el Ministerio de Transportes gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan y sean informados de forma clara y transparente en los boletos de viaje.



Noticias del Perú y actualidad, política.



HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 27/10/25.

Pedro Yaranga: "El Gobierno debe identificar quiénes son ilegales, informales y artesanales".

Guillermo Bermejo: "Este caso debió haber concluido hace años, es parte de una letanía del PJ".

Nicolás Lúcar: "La justicia los podrá absolver, pero el voto popular los tiene que sentenciar".

Nicolás Lúcar: "Por pensar en como protegerse de las investigaciones por corrupción".

Nicolás Lúcar se pronunció sobre los partidos políticos y aseguró que en el país no existen.

Rodolfo Reyna sobre congresista Lucinda Vásquez: "Podría encajar en el delito de peculado".

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP exhorta al MTC a cumplir compromisos asumidos en mesa de trabajo.

Suspenden cobro de la TUUA de transferencia.

José Jerí llama a unir fuerzas para recuperar la paz y enfrentar a la delincuencia.

Huancayo: Camión cargado de naranjas choca contra tren y genera congestión vehicular.

SMP: Usuarios de gimnasio extorsionado piden seguridad en la zona.

75 homicidios en dos semanas de octubre bajo el gobierno de José Jerí.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

