GRABADO el 02-10-2025

Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia"

Medida excepcional permitiría compras directas de cámaras de seguridad para el transporte.

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas PARO DE TRANSPORTES FUE ACATADO PARCIALMENTE. NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.

Huancayo: Pareja de delincuentes cogotea a solitaria transeúnte para robarle todo.

Juan Manuel Cavero: Nuevo Ministro de Justicia tiene cuestionamientos en el sector transporte.

Gobierno sin rumbo en seguridad ciudadana según expertos.

El agustino: Cae alias "pajarito" tras ser captado vendiendo droga.

Surquillo: Camioneta es aplastada por un poste y la conductora se salva de milagro.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar el famoso 'ratatouille' con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia".

Dina Boluarte y su respuesta a los transportistas: "Son ustedes los que dejan de generar ingresos".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.

¡Tragedia en Mi Perú! Un muerto y 18 heridos tras accidente protagonizado por camión sin frenos.

Juan Manuel Cavero Solano juramenta como el nuevo ministro de Justicia.

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas PARO DE TRANSPORTES FUE ACATADO PARCIALMENTE. NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

video

Huancayo: Pareja de delincuentes cogotea a solitaria transeúnte para robarle todo

video

Juan Manuel Cavero: Nuevo Ministro de Justicia tiene cuestionamientos en el sector transporte

video

Gobierno sin rumbo en seguridad ciudadana según expertos

video

El agustino: Cae alias "pajarito" tras ser captado vendiendo droga

video

Surquillo: Camioneta es aplastada por un poste y la conductora se salva de milagro

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 2 de octubre del 2025

video

'Secretos de cocina': Aprende a preparar el famoso 'ratatouille' con Sandra Plevisani

video

'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025

video

Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia"

video

Dina Boluarte y su respuesta a los transportistas: "Son ustedes los que dejan de generar ingresos"

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025

video

¡Tragedia en Mi Perú! Un muerto y 18 heridos tras accidente protagonizado por camión sin frenos

video

Juan Manuel Cavero Solano juramenta como el nuevo ministro de Justicia

video

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados"

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 02 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo