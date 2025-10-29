GRABADO el 29-10-2025

El Agustino: Vecinos revelan que los accidentes en la vía del tren son frecuentes

Falta de señalización adecuada genera peligro constante.

Desde ATV Noticias

Velan restos de chofer asesinado en el Callao y sus compañeros no saldrán a trabajar.

Extorsionador cobra a comerciantes de Comas con tickets amarillos.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 29 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y el paso a paso para preparar un riquísimo turrón doña pepa.

Restos de chofer baleado en el Callao serán trasladados a Trujillo.

Congreso quiere cerrar los zoológicos públicos y eso responden desde el Parque de las Leyenda.

¿Una casa o un millón de soles? Ciudadanos revelan que elegirían de llevarse el premio de Inkafarma.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de Octubre de 2025.

CADE Ejecutivos se realizará en Lima del 4 al 6 de noviembre.

Transportistas anuncian nuevo paro para el 4 de noviembre ante ola de criminalidad.

El Callao: Policía anuncia la caída de miembro de la organización criminal 'los chuckys'.

"Batería de los paquirris": Policía anuncia la caída del líder de la banda dedicada a la extorsión.

El Agustino: Vecinos revelan que los accidentes en la vía del tren son frecuentes.

Hija de anciana que cayó junto con el ascensor de su edificio: "Mi madre está grave".

Extorsionadores balean combi llena de pasajeros en pleno estado de emergencia.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

