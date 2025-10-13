GRABADO el 13-10-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 13/10/25

Desde Exitosa Noticias

Alcalde de Pataz asegura que reunión con José Jerí tuvo resultados.

Cusco: Estudiantes de la UNSAAC toman sede universitaria exigiendo equidad de presupuesto.

Corte Suprema ordena liberar a exgobernador Elmer Cáceres quién fue sentenciado a 7 años.

Susel Paredes sobre el paro nacional del 15 de octubre: "Va a ser la prueba de Jerí".

Martín D'Azevedo sobre RLA: "Camuflaba una especia de balance de cuentas".

Susel Paredes critica a RLA: "Ha hecho el lanzamiento de su campaña con la plata de los limeños".

Irvin Saavedra confirma su retiro de Armonía 10 en medio de ola de extorsiones.

Sutep confirma su participación en paro nacional del 15 de octubre: "Junto a otras organizaciones".

Incendio en SJM: Vecinos hacen olla común y preparan desayuno tras siniestro.

Surquillo: Personal de Centro Materno Infantil realiza plantón ante posible colapso de estructura.

Susel Paredes respalda la disolución de la ATU: "Es un fracaso absoluto".

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

