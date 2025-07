GRABADO el 20-07-2025

Liberan a sujeto que ingresó a colegio de Miraflores vestido de mujer

Como informamos previamente, en el distrito de Miraflores, efectivos del Serenazgo de la municipalidad y de la Policía Nacional intervinieron a un sujeto vestido de mujer que ingresó durante una actividad al colegio Mater Purissima, ubicado en la calle José Gálvez.



Según los padres de familia, el hombre habría sido retirado de los servicios higiénicos y trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.



SALIÓ EN LIBERTAD TRAS 48 HORAS



Tras encontrarse detenido por 48 horas, el sujeto identificado como César Araujo, por haber tomado fotos y grabado videos a menores en la mencionada institución educativa, ya se encuentra en libertad.



Sobre su liberación, la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Transitoria especializada en violencia contra las mujeres, Melissa Monteverde del Carpio, explicó el motivo de su liberación: "Hemos llegado a determinar que no se ha cometido ningún delito de connotación sexual en agravio de ningún menor o de alguna persona adulta que se encontrado dentro de los recintos del colegio".



Agregó también que, gracias a las investigaciones, se pudo conocer que no existía evidencia alguna de que Araujo haya cometido algún delito de "connotación sexual", debido a que no se encontraron fotos o videos en agravio de algún menor en su teléfono:









Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 20/07/2025



Desde 24 Horas

