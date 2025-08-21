GRABADO el 21-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

Nicolás Lúcar sobre el Putumayo: "Colombianos cruzan y actúan como en su territorio".

Consejero regional fue intervenido por patrulla de la Armada de Colombia en territorio peruano.

Consejero regional fue intervenido por patrulla de la Armada de Colombia en territorio peruano.

Alcalde de Putumayo: "Estamos obligados a ser intervenidos por las Fuerzas Armadas de Colombia".

Ecuador otra vez cierra mercado a la uva peruana: ¿A qué se debe?.

Accidente a la altura del puente Atocongo restringe el tránsito vehicular.

Rodríguez Mackay: "El Congreso debe alinearse con la política exterior del Perú".

Cercado de Lima: Ciudadanos critican intento de congresistas para ganar más de S/40 mil.

INPE: Madre de 'El Monstruo' no usará grillete electrónico.

Rospigliosi critica que congresistas puedan hacer proselitismo en semana de representación.

Oleajes anómalos se presentarán hasta el 27 de agosto en todo el Litoral.

Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami tras terremoto de magnitud 7.6 en Chile.

Cercado de Lima: Taxista cerró el paso de falso deliverys para que sean capturados por la PNP.

Tacna: Padres denuncian que colegio estatal les pide 170 soles a cambio de alimentos.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25

Nicolás Lúcar sobre el Putumayo: "Colombianos cruzan y actúan como en su territorio"

Consejero regional fue intervenido por patrulla de la Armada de Colombia en territorio peruano

Consejero regional fue intervenido por patrulla de la Armada de Colombia en territorio peruano

Alcalde de Putumayo: "Estamos obligados a ser intervenidos por las Fuerzas Armadas de Colombia"

Ecuador otra vez cierra mercado a la uva peruana: ¿A qué se debe?

Accidente a la altura del puente Atocongo restringe el tránsito vehicular

Rodríguez Mackay: "El Congreso debe alinearse con la política exterior del Perú"

Cercado de Lima: Ciudadanos critican intento de congresistas para ganar más de S/40 mil

INPE: Madre de 'El Monstruo' no usará grillete electrónico

Rospigliosi critica que congresistas puedan hacer proselitismo en semana de representación

Oleajes anómalos se presentarán hasta el 27 de agosto en todo el Litoral

Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami tras terremoto de magnitud 7.6 en Chile

Cercado de Lima: Taxista cerró el paso de falso deliverys para que sean capturados por la PNP

Tacna: Padres denuncian que colegio estatal les pide 170 soles a cambio de alimentos

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

