Nicolás Lúcar sobre el Putumayo: "Colombianos cruzan y actúan como en su territorio".

Consejero regional fue intervenido por patrulla de la Armada de Colombia en territorio peruano.

Alcalde de Putumayo: "Estamos obligados a ser intervenidos por las Fuerzas Armadas de Colombia".

Ecuador otra vez cierra mercado a la uva peruana: ¿A qué se debe?.

Accidente a la altura del puente Atocongo restringe el tránsito vehicular.

Rodríguez Mackay: "El Congreso debe alinearse con la política exterior del Perú".

Cercado de Lima: Ciudadanos critican intento de congresistas para ganar más de S/40 mil.

INPE: Madre de 'El Monstruo' no usará grillete electrónico.

Rospigliosi critica que congresistas puedan hacer proselitismo en semana de representación.

Oleajes anómalos se presentarán hasta el 27 de agosto en todo el Litoral.

Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami tras terremoto de magnitud 7.6 en Chile.

Cercado de Lima: Taxista cerró el paso de falso deliverys para que sean capturados por la PNP.

Tacna: Padres denuncian que colegio estatal les pide 170 soles a cambio de alimentos.

