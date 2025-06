GRABADO el 04-06-2025

Padres del CEBE La Alegría del Señor exigen servicios básicos

Un grupo de padres del CEBE La Alegría del Señor protestó en la Plaza Mayor de Trujillo. Denuncian que el centro educativo no cuenta con agua potable desde hace un mes. Tampoco disponen de energía eléctrica, lo que afecta gravemente las actividades escolares.



Durante la manifestación, una madre señaló que el plantel ya no tiene aulas suficientes para atender la creciente demanda estudiantil.



Los manifestantes exigieron al alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, que intervenga de forma inmediata para resolver la falta de servicios básicos.



Pidieron también que el Gobierno Regional de La Libertad los apoye.



Recordaron que al momento de la inauguración del centro se prometió incorporar más docentes. Hasta la fecha, esa promesa no ha sido cumplida, lo que limita la atención especializada que requieren los estudiantes.



