GRABADO el 13-06-2025

Rondas urbanas dan lección a joven que amenazaba a su madre

En Cajamarca, una madre de familia cansada de los maltratos que recibía por parte de su joven hijo, quien la amenazaba y la insultaba, acudió a la PNP para poner la denuncia respectiva, sin embargo, al no recibir atención por parte de la autoridad, decidió denunciarlo ante la ronda urbana.



El joven infractor fue intervenido por la ronda, en donde aceptó haber amenazad0 a su madre para exigirle dinero. Pese a mostrar arrepentimiento, fue sometido a la justicia popular.



A los padres se les respeta, porque son quienes más luchan por nosotros. Si no hay castigo en casa, lo habrá en la ronda, con estas palabras los integrantes de la ronda campesina advirtieron a todos los jóvenes que actúen mal o se muestren irrespetuosos con alguno de sus progenitores, serán sometidos al castigo ronderil.



Las imágenes publicadas en redes sociales han generado opiniones divididas, este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el rol firme que cumplen las rondas campesinas en la defensa de la dignidad, el orden social y los valores tradicionales, especialmente en zonas donde las autoridades formales no siempre actúan a tiempo.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Instituciones marchan por una niñez sin trabajo y con educación.

Delincuente roba dinero en minimarket de Huamachuco.

Bomberos lanzan colecta para adquirir nueva ambulancia.

Rondas urbanas dan lección a joven que amenazaba a su madre.

Remodelan infraestructura de colegio Juan Velasco Alvarado.

Un millón de soles por la captura de El Monstruo.

Inauguran moderno jardín de niños en cp. El Milagro.

12 de junio Día del Perro Peruano.

Valeria Maza Escobal será la reina del 73 Festival Internacional de Primavera.

Tras operativos incautan arsenal de armamento.

Escolares fueron intervenidos con droga tusi dentro de colegio.

MPT construye estaciones comunitarias de videovigilancia.

Mujer es atropellada por taxista en el sector Santa Rosa.

Gore avanza 33 kilómetros en obra vial que une Julcán y Virú.

Obreros de la MPT acatan paro para exigir entrega de sus uniformes.

Además hoy día 14 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.