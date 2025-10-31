GRABADO el 31-10-2025

Donald Trump: No planeo ataques a Venezuela LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno tenga planes de atacar militarmente a Venezuela, pese a las crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro. La declaración, realizada a bordo del Air Force One y difundida por Barrons, llega en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe que ha generado alarma internacional.



