GRABADO el 23-06-2025

IRÁN responde: No hay peligro tras BMBARDEO de EE.UU. HNewsLR

En medio de la conmoción global por los recientes bombardeos de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, el gobierno de Teherán ha lanzado un mensaje sorprendente. Según la portavoz oficial Fatemeh Mohajerani, "no existe ningún peligro" para los residentes cercanos a los complejos de Natanz, Isfahán y Fordo.



Pese a la magnitud del ataque liderado por el presidente Donald Trump, Irán asegura que la situación está controlada, se han intensificado las patrullas nocturnas y se ha elogiado el papel de las fuerzas Basij y otras fuerzas populares. Pero ¿es esto solo una estrategia de contención o el preludio de una respuesta más contundente?



Mientras Washington celebra lo que considera un golpe decisivo a las capacidades nucleares iraníes, Teherán elige el silencio militar, al menos por ahora. ¿Hasta cuándo?



¿Crees que Irán responderá militarmente o está apostando por la diplomacia? Déjanos tu opinión en los comentarios.



