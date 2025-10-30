GRABADO el 30-10-2025

Al Día con Willax - OCT 30 - 5/5 - APARECEN NOMBRES DE PERUANOS CERCANOS AL KGB Willax

Hechos en Willax - OCT 30 - MUNICIPALIDAD DE SURCO DEMOLIÓ PARTE DE CASA DE MARÍA ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - 4/5 - SERÁ DELITO PRESTAR CUENTAS BANCARIAS PARA FINES CRIMINALES.

Queríamos darles libertad a los vecinos de Lima.AlDíaConWillax RenzoReggiardo RutasdeLima.

Los bancos se han excusado de ser severos con todo lo que se refiere con la protección de cuentas.

Es justo que los peruanos estemos expuestos cuando la ola de crimen está en los picos más altos?.

Al Día con Willax - OCT 30 - POLÉMICA POR EL POSIBLE CIERRE DE ZOOLÓGICOS Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - 5/5 - APARECEN NOMBRES DE PERUANOS CERCANOS AL KGB Willax.

Yo Caviar - OCT 30 - 1/1 - VELASCO ABRIÓ RELACIONES CON URSS Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - CAE SICARIO MENOR DE EDAD IMPLICADO EN MÚLTIPLES CRÍMENES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - APP MARCA DISTANCIA CON ÓSCAR ACUÑA Y LO DEJA FUERA DE CAMPAÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - SUSPENDEN COBROS DE PEAJES EN VILLA EL SALVADOR Y PUNTA NEGRA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - ENTREVISTA COMPLETA A CRISÓLOGO CÁCERES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - UNIVERSITARIO DESAPARECE CUANDO TRANSMITÍA POR REDES SOCIALES Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - LE ROBAN MOCHILA MIENTRAS TOMABA CERVEZA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - CAE CLAN FAMILIAR DE LAVADO DE ACTIVOS Willax.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

