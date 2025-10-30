GRABADO el 30-10-2025

Queríamos darles libertad a los vecinos de Lima.AlDíaConWillax RenzoReggiardo RutasdeLima

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.

Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 30/10/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - OCT 30 - ¿MAYRA GOÑI Y NEUTRO SIGUEN JUNTOS? Willax.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS GLOBALES HOY Y A FUTURO? Consejo Económico.

Amor y Fuego - OCT 30 - DOÑA MARTHA LLEGÓ A TIERRAS GAUCHAS PARA VISITAR A TINELLI Willax.

Amor y Fuego - OCT 30 - 1/4 -¿QUÉ DIJO LA TIGRESA TRAS EL ESTRENO DE ESTOY BIEN THRILLER? Willax.

Amor y Fuego - OCT 30 -LAS TANTAS VECES QUE CUEVA NEGÓ A TODAS LAS MUJERES QUE HOY ESTÁN CONFIRMADAS.

Amor y Fuego - OCT 30 - PAMELA LÓPEZ REVELÓ DETALLES QUE NO CONOCIAMOS SOBRE SUS PELEAS CON CUEVA.

Hechos en Willax - OCT 30 - 2/3 - MATAN A BALAZOS A HOMBRE DENTRO DE SU AUTO Willax.

Hechos en Willax - OCT 30 - ROBAN MERCADERÍA VALORIZADA EN S/ 53 MIL Willax.

Hechos en Willax - OCT 30 - ¿QUÉ PASARÁ CON LOS ANIMALES SI CIERRAN EL ZOOLÓGICO? Willax.

Hechos en Willax - OCT 30 - 1/3 - "LOS MALDITOS DEL HURTO" CAYERON EN BARRIOS ALTOS Willax.

Hechos en Willax - OCT 30 - 3/3 - DESPEDIDA Willax.

Hechos en Willax - OCT 30 - MUNICIPALIDAD DE SURCO DEMOLIÓ PARTE DE CASA DE MARÍA ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 30 - 4/5 - SERÁ DELITO PRESTAR CUENTAS BANCARIAS PARA FINES CRIMINALES.

Queríamos darles libertad a los vecinos de Lima.AlDíaConWillax RenzoReggiardo RutasdeLima.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 30/10/2025 Willax Televisión

video

Amor y Fuego - OCT 30 - ¿MAYRA GOÑI Y NEUTRO SIGUEN JUNTOS? Willax

video

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS GLOBALES HOY Y A FUTURO? Consejo Económico

video

Amor y Fuego - OCT 30 - DOÑA MARTHA LLEGÓ A TIERRAS GAUCHAS PARA VISITAR A TINELLI Willax

video

Amor y Fuego - OCT 30 - 1/4 -¿QUÉ DIJO LA TIGRESA TRAS EL ESTRENO DE ESTOY BIEN THRILLER? Willax

video

Amor y Fuego - OCT 30 -LAS TANTAS VECES QUE CUEVA NEGÓ A TODAS LAS MUJERES QUE HOY ESTÁN CONFIRMADAS

video

Amor y Fuego - OCT 30 - PAMELA LÓPEZ REVELÓ DETALLES QUE NO CONOCIAMOS SOBRE SUS PELEAS CON CUEVA

video

Hechos en Willax - OCT 30 - 2/3 - MATAN A BALAZOS A HOMBRE DENTRO DE SU AUTO Willax

video

Hechos en Willax - OCT 30 - ROBAN MERCADERÍA VALORIZADA EN S/ 53 MIL Willax

video

Hechos en Willax - OCT 30 - ¿QUÉ PASARÁ CON LOS ANIMALES SI CIERRAN EL ZOOLÓGICO? Willax

video

Hechos en Willax - OCT 30 - 1/3 - "LOS MALDITOS DEL HURTO" CAYERON EN BARRIOS ALTOS Willax

video

Hechos en Willax - OCT 30 - 3/3 - DESPEDIDA Willax

video

Hechos en Willax - OCT 30 - MUNICIPALIDAD DE SURCO DEMOLIÓ PARTE DE CASA DE MARÍA ACUÑA Willax

video

Al Día con Willax - OCT 30 - 4/5 - SERÁ DELITO PRESTAR CUENTAS BANCARIAS PARA FINES CRIMINALES

video

Queríamos darles libertad a los vecinos de Lima.AlDíaConWillax RenzoReggiardo RutasdeLima

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo