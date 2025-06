GRABADO el 02-06-2025

Asesino de músico confiesa crimen y acusa a otro sujeto más: "Son amigos del juego de internet"

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un segundo implicado en la muerte del músico José Luis Rodríguez Romero. Había caído Jean Francisco Soplapuco, un joven que confesó su crimen. Pero no solo eso: implicó a alguien más en su testimonio. ¿De quién se trata? Conoce todos los detalles en este video.



