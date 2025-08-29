GRABADO el 29-08-2025

"Jalan cursos y se cambian de carrera para mantenerse": Alumnos están desde 1998 en San Marcos

Desde Latina Noticias

EFICCOP RESPONDE POR ALLANAMIENTO A NICANOR BOLUARTE.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

¿MARTÍN VIZCARRA QUEDA EN LIBERTAD? APELACIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EXPRESIDENTE.

¡Cámaras captaron antes y después de triple asesinato! Matan en pleno boulevard en Lima.

Niños peruanos en riesgo por las extorsiones: Educación bajo amenaza.

Mujer es hallada muerta y sujetos aparecen en su última grabación: "Ella no podía mantenerse en pie".

¡Peleándola en Mundial de Ibai!! Dónde comer un buen chicharrón, desayuno que disputa contra Ecuador.

"Disparos fueron direccionados": Matan a dueño de bar con antecedentes y a dos trabajadores más.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

Así escapó sicario tras triple asesinato: Cámaras captan cómo sorprendió a dueño de bar en SJL.

Extorsionaban a autoridad peruana: Caen criminales y reos dirigidos por 'Skandon' en Chile.

Extorsionadores operaban desde quinta en Callao: Caen por cobrar cupo a comercios y transportistas.

Latina presenta 'Nuestro oro: sombras y brillo' en la PUCP.

"Jalan cursos y se cambian de carrera para mantenerse": Alumnos están desde 1998 en San Marcos.

Desapareció y días después fue encontrada muerta: "La encontraron sin vida en su habitación".

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

