GRABADO el 30-05-2025

Adolescente confiesa asesinat de chofer de bus Etusa en San Juan de Lurigancho LR

Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a uno de los implicados mientras intentaba huir en su vehículo. Se trata del menor que confesó el crimen y afirmó pertenecer a la organización criminal Nueva Generación de Huáscar. Su testimonio fue registrado en video: Tengo 17 años. Disparé tres veces. Mi alias es Javier. Le disparé en el cuerpo.



