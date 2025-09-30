GRABADO el 30-09-2025

Al Día con Willax - SET 30 - 5/5 - PRIMERA VUELTA CHILENA SERÁ 16 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.



Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Hechos en Willax - SET 30 - 1/3 - MUJER CHOCÓ UN VEHÍCULO E INTENTO DARSE A LA FUGA Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - 4/5 - MINISTRO CONFIRMA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN A 'EL MONSTRUO'.

Yo Caviar - SET 30 - 1/1 - BOLUARTE IMPULSÓ RESCATE DE PETROPERÚ Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - 5/5 - PRIMERA VUELTA CHILENA SERÁ 16 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - ¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL APRA DE CARA A LAS ELECCIONES? Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - TRANSPORTISTAS ANUNCIAN NUEVO PARO CONTRA LA EXTORSIÓN Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - 3/5 - DELINCUENTE SE PONE A LLORAR EN PLENA CAPTURA Willax.

Camotillo El Tinterillo - SET 29 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - 2/5 - ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO COMANDANTE DE LA PNP? Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - TRANSPORTISTAS NO SALEN A TRABAJAR POR EXTORSIONES Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - ASESINAN A HOMBRE PARA ROBARLE SU AUTO Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - DEJAN NOTA EXTORSIVA Y DETONAN EXPLOSIVO EN COMBI Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - DETONAN EXPLOSIVO EN FACHADA DE LICORERIA Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - DETONAN EXPLOSIVO EN VIVIENDA POR ACOGER A VENEZOLANOS Willax.

Al Día con Willax - SET 30 - 1/5 - ARROJAN EXPLOSIVO EN VIVIENDO POR ACOGER VENEZOLANOS Willax.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Willax Televisión

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.