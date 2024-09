El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, señaló que según cifras el Perú, después de El Salvador, es uno de los países de la región que registra menos incidencias delictivas y es más seguro.



En entrevista con 2024 en 24 Horas, Arriola señaló que los niveles de violencia en la capital y otras regiones del país no es exclusividad del Perú, ya que se ha observado que los actos delictivos se han elevado en toda la región.



"No es exclusividad del país, los niveles de violencia se han elevado en toda la región, no es por hacer un análisis comparativos, el Perú, después de El Salvador, es uno de los países que registra menos incidencia y es más seguro, y se mide por la tasa de homicidios", dijo.



En esa línea, resaltó el trabajo de la policía y lamentó que tras la detención de los delincuentes la Fiscalía, en algunos casos, los termine liberando. "Hay que trabajar con el Ministerio Público, hay que optar por medidas fuertes", aseguró.



CASOS DE SECUESTROS



Finalmente, reveló que los casos de secuestros en la capital y otras ciudades del país han disminuido considerablemente tras la captura de los lugartenientes de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.





