Un gran sector de transportistas de Lima y Callao anunciaron que acordaron paralizar sus actividades durante 72 horas, este 10 de octubre ante los continuos casos de extorsión del que son víctimas.



Como se sabe, las extorsiones y atentados de las que son víctimas no frenan pese a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Boluarte.



Confirman que son 400 empresas las que paralizarán



En comunicación con 24 Horas, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos confirmó que gremios acataran el paro de este 10 de octubre para solicitar al Congreso archivar proyecto de terrorismo urbano y la ley contra el crimen organizado.



“Esta movilización es por la vida de todos los peruanos (…) el pueblo se está desangrando”, indicó Julio Campos.



“Son aproximadamente 400 empresas de transportistas los que acatamos la paralización (…) Es un paro en Lima y Callao, y se ha convocado que las marchas se realicen también a nivel nacional”, agregó.



Sobre la duración de la paralización que se dice durará 3 días, el dirigente señaló: “Si el día 10 de octubre no hay una respuesta, como que deroguen la ley del “crimen organizado”, de no ser así la paralización durará tres días”.





