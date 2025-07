GRABADO el 22-07-2025

HUMAN RIGHTS WATCH denuncia que agentes del ICE exponen a TRATO INHUMANO contra migrantes Gestión

Un reciente informe de Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, publicado el 21 de julio, denuncia condiciones inhumanas, humillantes y denigrantes en tres centros de detención de inmigrantes en el sur de Florida: el Centro Federal de Detención (FDC) en Miami, el Centro de Procesamiento Norte de Krome y el Centro de Transición de Broward (BTC).



Según el reporte de más de 90 páginas titulado You Feel Like Your Life Is Over, decenas de migrantes relatan sufrir hacinamiento extremo, falta de atención médica oportuna, exposición a frío extremo, insalubridad y negar acceso a servicios básicos. En FDC Miami, algunos detenidos fueron forzados a comer con las manos esposadas detrás de la espalda, inclinándose sobre sillas, como perros.



Las organizaciones exigen que la detención migratoria deje de ser la norma, se imponga supervisión independiente y se eliminen incentivos económicos para centros privados, en especial ante planes expansionistas como el nuevo complejo Alligator Alcatraz en los Everglades.



noticiashoy breakingnews internacionales Florida ICE detenciónmigratoria derechoshumanos HumanRightsWatch hacinamiento negligenciamédica



