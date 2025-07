GRABADO el 30-06-2025

¡SE FILTRÓ TODO! Acta de la JNJ confirmaría farsa que devolvía el poder a Patricia Benavides

-Filtran acta de la JNJ que restituye a Patricia Benavides: se confirma que secretaria general no firmó



-Dina Boluarte lleva 250 días sin responder preguntas a la prensa: ANP advierte un discurso estigmatizante de parte de la presidenta



-Dina Boluarte y su peculiar apoyo al Vaticano que es a veces sí, a veces no



Además hoy día 01 de Julio en el calendario del Perú.

