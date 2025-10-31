GRABADO el 31-10-2025

Salió a la puerta de su casa y no lo han vuelto a ver: Menor de 15 años lleva desaparecido 1 semana

Isaíac, un escolar de apenas 15 años, lleva una semana desaparecido y su familia se encuentra preocupada. Su madre relata que, como solía hacer después del almuerzo, salió a la puerta de su casa, pero nunca más volvió.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

JUICIO A PEDRO CASTILLO DESDE PENAL DE BARBADILLO.

Sicariato y extorsión: ¿Quiénes son los delincuentes que hicieron robo viral en pleno tráfico?.

Jefe de la PNP asegura que este estado de emergencia es mejor: "Se han cuadruplicado resultados".

Salió a la puerta de su casa y no lo han vuelto a ver: Menor de 15 años lleva desaparecido 1 semana.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Explotaron policlínico con artefacto minero: Responsable estuvo detenido en Chile y trabajó en Pataz.

Copiloto balea a conductor dentro de auto.

Caen 'Los Demonios del Triunfo', implicados en robo de camioneta.

Cayeron con máscaras y pistolas en bunker: Así capturaron a sujetos que robaron en tráfico de Lima.

Va a la casa de comisario y prende en fuego su carro: "Se ha mostrado mortificado y dolido".

Más de 100 casas intervenidas, casi mil policías y hasta un helicóptero: ¿A quiénes buscaban?.

Desplome de cornisa de iglesia deja un muerto y varios heridos.

Keiko Fujimori y López Aliaga liderarían campaña presidencial 2026: "Será una pelea muy dura".

Así fue el mitin de Rafael López Aliaga en Trujillo: "Debe haber ríos de amor".

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025

video

JUICIO A PEDRO CASTILLO DESDE PENAL DE BARBADILLO

video

Sicariato y extorsión: ¿Quiénes son los delincuentes que hicieron robo viral en pleno tráfico?

video

Jefe de la PNP asegura que este estado de emergencia es mejor: "Se han cuadruplicado resultados"

video

Salió a la puerta de su casa y no lo han vuelto a ver: Menor de 15 años lleva desaparecido 1 semana

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

video

Explotaron policlínico con artefacto minero: Responsable estuvo detenido en Chile y trabajó en Pataz

video

Copiloto balea a conductor dentro de auto

video

Caen 'Los Demonios del Triunfo', implicados en robo de camioneta

video

Cayeron con máscaras y pistolas en bunker: Así capturaron a sujetos que robaron en tráfico de Lima

video

Va a la casa de comisario y prende en fuego su carro: "Se ha mostrado mortificado y dolido"

video

Más de 100 casas intervenidas, casi mil policías y hasta un helicóptero: ¿A quiénes buscaban?

video

Desplome de cornisa de iglesia deja un muerto y varios heridos

video

Keiko Fujimori y López Aliaga liderarían campaña presidencial 2026: "Será una pelea muy dura"

video

Así fue el mitin de Rafael López Aliaga en Trujillo: "Debe haber ríos de amor"

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo