Explotaron policlínico con artefacto minero: Responsable estuvo detenido en Chile y trabajó en Pataz
Un nuevo ataque criminal ocurrió en la ciudad de Trujillo (La Libertad, Perú). Esta vez el foco del atentado fue un policlínico, que terminó con la fachada destrozada luego de que detonaran un explosivo minero. Hoy, los 5 responsables de este hecho delincuencial están detenidos y tienen un peculiar historial policial. Las autoridades sospechan de que se trataría de una facción de Los Pulpos.
