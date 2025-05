GRABADO el 30-05-2025

Presidente de ANITRA: "Hasta la fecha son 19 transportistas muertos y 27 atentados"

Freddy Flores, de 45 años, había terminado su jornada como lo hacía desde hace 20 años. Nunca imaginó que ese sería su último recorrido. Estaba a solo metros de su paradero final, en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, cuando fue interceptado por un sicario que habría cobrado 500 soles para matarlo.



Gravemente herido, Freddy intentó esquivar a su atacante y siguió conduciendo, pero perdió el control de la unidad y chocó contra un taxi. Es la tercera víctima del sector transporte asesinada en menos de una semana. La empresa para la que trabajaba, ETUSA, ya había sufrido al menos cuatro atentados en los últimos meses.



Familiares de la víctima revelaron que, pese a las amenazas, Freddy no consideraba renunciar, ya que era el único sustento de sus padres y de su hija menor de 10 años. Sus seres queridos exigen la máxima sanción para el asesino, quien fue capturado cuando intentaba escapar tras cometer el crimen.



MÁS CASOS



Este no es un caso aislado. Días atrás, Pablo Francia Vilcapoma, gerente general de los conocidos Anconeros, fue acribillado en un carwash en San Luis. Y los criminales no distinguen entre transportistas formales o informales: Jean Pier Najarro Gonzales fue asesinado en presencia de su padre en San Juan de Lurigancho la madrugada del jueves.



Martín Valeriano, presidente de ANITRA, denunció que hasta la fecha se han registrado 19 transportistas asesinados, 27 atentados y más del 50 del sector ha sido víctima de extorsiones.





Ingresa a http://ptv.pe/444268 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 31/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025.

Martín Ojeda advierte posible nuevo paro de transportistas ante falta de un plan de seguridad.

Presidente de ANITRA: "Hasta la fecha son 19 transportistas muertos y 27 atentados".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025.

Francisco Rivadeneyra: 'El Monstruo' habría pagado para ser liberado tras ser detenido en Bolivia.

Juan Carlos Liendo sobre presunta captura de "El Monstruo": "Aquí hay contradicciones extremas".

Instituciones públicas y privadas participaron en simulacro por aniversario de terremoto en Yungay.

¿Cuánta agua consumes al mes? Aprende a calcularlo fácilmente desde tu medidor.

Papa León XIV recibe su DNIe 3.0 en el Vaticano.

Dina Boluarte inauguró el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Inicia modernización del Tren Macho en beneficio de 1.2 millones de personas de Junín y Huancavelica.

Ejecutivo niega influencia de pastor evangélico en decisiones de Dina Boluarte.

Fiscalía pide cárcel para Guido Bellido y Guillermo Bermejo por presunta obstrucción a la justicia.

Policías en Pataz combaten el crimen organizado en condiciones precarias, advierte Pedro Yaranga.

Fiscalía de Pataz logra detención de nueve personas por posesión ilegal de armas y explosivos.

Además hoy día 31 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.