Perú refuerza participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Perú participa en el 60. periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, intervendrá en el debate general y sostendrá reuniones con el Alto Comisionado y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja. Más detalles.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 6 de septiembre del 2025.
Histórica redada en EE. UU.: más de 500 indocumentados detenidos en planta de Hyundai.
Parkidance: presentan innovadora terapia para pacientes con párkinson en el Perú.
Senamhi advierte bajas temperaturas hasta el 12 de septiembre en costa norte y centro.
Nueva vía Expresa Sur: este martes inauguran primeros 5 km pavimentados.
La Molina: camioneta se despista y choca contra restaurante.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 6 de septiembre del 2025.
Carlo Acutis, el Influencer de Dios, será canonizado como el primer santo milenial.
Perú refuerza participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Puno: Gobierno lleva atención y ayuda a más de 4500 m s. n. m. en Macusani.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 6 de septiembre del 2025.
Mundial de Desayunos: restaurante en Ica regala panes con chicharrón a quienes voten por Perú.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 6 de septiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 6 de septiembre.
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen en la frontera.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
