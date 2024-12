ACTUALIZACIÓN



El exfuncionario del Congreso Jorge Torres Saravia, investigado por la Fiscalía por presunto delito de explotación sexual, negó tajantemente su participación en una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento. Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización, desestimó que se hayan ofrecido favores sexuales a cambio de votos legislativos.



NIEGA LISTA DE TRABAJADORAS VINCULADAS AL CASO



Torres Saravia aseguró que no existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. "Rechazo totalmente estas denuncias, no ha habido ninguna vinculación de trabajadoras que hayan prestado servicios a funcionarios o congresistas, mucho menos a cambio de votos para algún proyecto de ley", señaló el exfuncionario, insistiendo en la falta de pruebas.



El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional calificó como infundadas las afirmaciones que lo implican en el caso y aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. "Estas imputaciones no tienen sustento, y lo demostraré durante el proceso de investigación", declaró.



RESPUESTA A LA MUERTE DE ANDREA VIDAL



Uno de los puntos más polémicos en las investigaciones es la muerte de Andrea Vidal, excolaboradora del Congreso, quien fue asesinada recientemente. Torres calificó como "absurdo" ser vinculado con su deceso y aseguró no haber tenido contacto con ella en los días previos al hecho. "La investigación de la Fiscalía determinará lo sucedido. No sabía que había viajado al extranjero, no hay contradicciones en mis declaraciones", afirmó.



Sin embargo, Torres evitó responder preguntas sobre presuntos mensajes de texto que lo implicarían en el caso de proxenetismo en el Congreso. Tampoco pudo precisar dónde se encontraba al momento del asesinato de Vidal, lo que generó dudas entre los congresistas presentes en la comisión.

