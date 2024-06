A 21 años de haberse casado, hoy Nicolás Nakasone Roque y su esposa atraviesan una pesadilla al descubrir que hace 30 años inescrupulosos suplantaron su identidad para casarlo con una desconocida.



Este drama para el ingeniero de profesión, quien tiene ascendencia japonesa, inició el 2019 cuando acudió al Reniec a solicitar una copia de su partida de matrimonio para inscribir a sus hijos en el colegio, cuando recibió otra acta de un matrimonio con Alina Janeth Odar Camizan.



Según denunció, en ese entonces el personal de Reniec le indicó que no era el primer caso y le advirtió que podía ser denunciado por bigamia y no podía anular su falso matrimonio porque cumplía con todos los requisitos de ley.



Tras ello, trasladó su caso al Poder Judicial para solicitar la nulidad del matrimonio, han pasado 5 años y todavía no tiene una respuesta positiva. La firma de Nicolas Nakasone que figura en el acta no es su verdadera firma, irregularidades que Reniec asegura en el año 94 eran permitidas por la ley.



En el 2021, tras presentar la denuncia judicial, Alina Odar Camizan, su supuesta esposa, le envió una solicitud de amistad en redes sociales, le dejó un mensaje e incluso la abogada de esta mujer se contactó con él.



HERMANA DE VÍCTIMA TAMBIÉN FUE CASADA A LOS 17 AÑOS



Pero no es el único caso, ya que tras la denuncia la víctima descubrió que su hermana, dos años menor que él, también había sido casada a los 17 años, en la misma municipalidad el 19 de agosto, con una dirección aparentemente falsa, sin la firma de testigos ni el funcionario autorizado, sin huellas dactilares y con una firma que no corresponde a la de Flor Nakasone.

