GRABADO el 06-08-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 6 de agosto de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

Fe de Erratas INEI RECHAZA VIOLENCIA A CENSISTAS/ LIZETH ATOCCSA Y SU BECA 18 - ATV.

Censo 2025: INEI denuncia acto de violencia contra censista.

Elecciones 2026: ¿Pedro Castillo podría postular?.

Delincuentes le roban camioneta y exigen miles de soles para devolverla.

Rafael López Aliaga sobre Tren Lima-Chosica: "Defensor del Pueblo aceptó propuesta de ser mediador".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 06 de agosto del 2025.

Los Olivos: Vecinos denuncian envenenamiento de 12 perritos en un parque.

Callao: Playas contaminadas de tecnopor tras caída de contenedores al mar.

Secretos de Cocina: Programa del miércoles 06 de agosto del 2025.

¿Antojo de chocolate? Prepara esta tarta con la receta de Sandra Plevisani.

SMP: Roban 10 mil soles a comerciante de mercado mayorista.

Policía en retiro sobre irregularidades en la PNP: "La inmoralidad viene desde lo más alto".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 6 de agosto de 2025.

Cañete: Acusan a sujeto de acosar sexualmente a su sobrina.

Caso El Charrúa: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

