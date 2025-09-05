Policía Nacional niega hackeo a base de datos de Inteligencia y asegura que sería una filtración
El comandante general PNP, Víctor Zanabria, se refirió al presunto hackeo que se habría dado en la base de datos de Inteligencia de la Policía. En ese sentido, negó que ello sea cierto y enfatizó que la empresa encargada de la ciberseguridad de la institución determinó que se detectaron más de 30 mil intentos de hackeo todos han sido bloqueados. Asimismo, señaló que se trataría de una filtración de datos que se obtiene con accesos autorizados.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Así es el terrorífico recorrido en el cementerio Baquíjano.
Es inconstitucional: Piden levantar secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
¿Te atreves a probar una bebida con ají amazónico?.
¡Puede imitar hasta 200 cantos! Conoce al extraordinario paucarcillo de Tambopata.
¡Encuentra tu amor en una cascada! Así son las extremas y mágicas aguas de Songos para desestresarse.
¿Quién ganará en el mundial de desayunos? ¡Así se vive la fiebre por el pan con chicharrón!.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
"Encontraron un papel diciendo que me daban 48 horas": Habla dueño de la casa dinamitada en Trujillo.
HABLA EL DUEÑO DE LA CASA DINAMITADA EN TRUJILLO.
Policía Nacional niega hackeo a base de datos de Inteligencia y asegura que sería una filtración.
¡El tercer atentado del año! ¿Qué medidas deben tomarse contra los atentados en Trujillo?.
LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PNP RESPONDE POR HACKEO DE SUS SERVIDORES INFORMÁTICOS.
Nicolás Maduro amenaza con una etapa de lucha armada planificada si su país es agredido.
Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.