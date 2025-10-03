Padres sospechan que adulto manipuló a escolares: Fueron vistos por última vez en casa del menor
Dos adolescentes (uno de 15 y otro de 16 años) se encuentran desaparecidos durante 5 días. Sus familias, desesperadas, no encuentran ningún indicio que les acerque al paradero de los menores. La Policía aún no tienen noticias. Sus compañeros no saben nada. Y lo único que saben es que la última vez que los vieron estaban juntos, en la casa del escolar.
