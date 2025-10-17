GRABADO el 17-10-2025

Gabinete de Ernesto Álvarez es "eminentemente de derecha" y no tiende puentes, según González

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Mariano González, sostuvo que el Gabinete Ministerial, liderado por Ernesto Álvarez, es "eminentemente de derecha", y que no estaría dispuesto a tender puentes con quienes piensan diferente.



