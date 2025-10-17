GRABADO el 17-10-2025

Gabinete de Ernesto Álvarez es "eminentemente de derecha" y no tiende puentes, según González

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Mariano González, sostuvo que el Gabinete Ministerial, liderado por Ernesto Álvarez, es "eminentemente de derecha", y que no estaría dispuesto a tender puentes con quienes piensan diferente.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

