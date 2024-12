Este mediodía, durante un evento del Programa de Empleo Temporal - Llamkasun Perú, la mandataria Dina Boluarte cuestionó a las distintas encuestadoras, que en los últimos meses han reportado que la jefa de Estado tiene muy bajas cifras de respaldo ciudadano.



La presidenta de la República respondió así a la última investigación que arrojó un 3% de respaldo a su gestión a nivel nacional, retando a las encuestadoras que una vez le coloquen cero. Asimismo, aseguró que estas le pidieron dinero a cambio de subirle la aprobación.



ESTAMOS TRABAJANDO



"A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales". A ellos les digo, ¿para qué gastan su dinero, su energía Poniéndome, primero empezaron 11%, luego nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11", dijo.



"Y yo les he dicho nada, porque ese dinero prefiero gastarlo en Llamkasun para las hermanas y hermanos. A mí, los números menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando, como dice el alcalde, en proyectos de inversión, dándoles calidad de vida”, agregó Boluarte.





