GRABADO el 20-06-2025

"Desde 2001 no han podido pagar arbitrios": Desalojan a 12 familias para hacer parque en Surco

Durante la madrugada, 2 quintas empezaron a ser desalojadas en Santiago de Surco. Los vecinos afectados aseguran que le respondieron a la municipalidad en el plazo establecido, y pese a eso han venido a sacarlos. Dicen que tienen más de 35 años viviendo en la zona. Desde 2001 no pagan arbitrios y aseguran que, aunque quisieran pagar, no les dejan porque no figuran en el sistema.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Árbol cae encima de dos carros en avenida de San Borja: "Ha cedido debido a la antigüedad".

Detienen a líder de Frigoinca en megaoperativo por caso Qali Warma: "Hallaron evidencia contundente".

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025.

'Gepetto' usaba su bodega como fachada para vender droga.

¿Por qué tomaron la Universidad Nacional Federico Villarreal?.

Entre los 3 primeros de la región: Velarde detalla proyección de crecimiento económico en 2025-2026.

El peligro de las encuestas falsas: Más de 27 millones de peruanos en riesgo.

"Desde 2001 no han podido pagar arbitrios": Desalojan a 12 familias para hacer parque en Surco.

Se operó cuerpo con plata de escuelas y no irá a prisión.

El trágico final de 'China Baby', una joven influencer que fue descuartizada.

BCR PRESENTA INFORME DE INFLACIÓN: JULIO VELARDE LO EXPLICA.

¿Se acerca el final de Los Injertos del Cono Norte?.

Aún buscan a 2 más para detener en caso Qali Warma: Allanamientos y detenciones en megaoperativo.

¡Conoce las frazadas 'galletón y calamina! Originales diseños para el invierno que llega a Lima.

¡INICIA EL INVIERNO! LIMA LLEGARÁ A LOS 10 GRADOS.

Además hoy día 21 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.