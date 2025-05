GRABADO el 29-05-2025

César Acuña asegura que no apoya a la presidenta, pero si al Gobierno

En recientes declaraciones a la prensa, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, expresó su satisfacción por el respaldo que su bancada ha brindado al Ejecutivo durante la gestión de Dina Boluarte. Acuña resaltó que el apoyo constante de su partido ha contribuido a la estabilidad política del país y a la recuperación de indicadores económicos. "Gracias a que la decisión de que la bancada de APP ha apoyado siempre no censuras, no interpelaciones, ahí están los resultados: el país 3.5 o 4", sostuvo el también excandidato presidencial.



El fundador de APP subrayó que el respaldo de su agrupación no se centra en la figura de la mandataria, sino en la institucionalidad del gobierno en su conjunto. "Creo que la mejor decisión que hemos tomado y se debe tomar es trabajar por la estabilidad. Y no es apoyo a la presidenta de la República, es apoyo al gobierno en general", indicó. Acuña justificó esta postura como una apuesta por la gobernabilidad, en momentos en que el Congreso de la República ha sido escenario de constantes tensiones políticas.



Apuesta por la gobernabilidad



César Acuña consideró que el país necesita evitar enfrentamientos políticos y priorizar un ambiente de estabilidad para que la economía continúe mostrando señales de recuperación. En esa línea, defendió la decisión de APP de no respaldar mociones de censura ni interpelaciones contra ministros, lo que según él ha permitido al gobierno mantener continuidad en su gestión. "La mejor decisión es apostar por la estabilidad", reiteró.



Finalmente, Acuña hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para que antepongan los intereses del país a sus agendas partidarias. Según el líder de APP, el crecimiento económico actual es un indicio de que mantener una línea de colaboración con el Ejecutivo es una estrategia efectiva. "Ahí están los resultados", concluyó.

Desde 24 Horas

