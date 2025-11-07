¿Por qué el gobierno aprobó un DECRETO de AUSTERIDAD y EFICIENCIA DEL GASTO? SEGMENTO PurosFactos
El Gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Esta medía significaría un ahorro de S/1,200 durante el presente año fiscal. ¿Qué implica realmente este decreto y qué consecuencias tiene para las instituciones públicas?
Sintoniza PurosFactos lunes a viernes a las 8:00 a.m. en el canal de YouTube de RPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! SUSCRÍBETE A RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ENCENDIDOS 7/11/2025 ENCENDIDOSRPP.
MINCETUR: ruptura con México no afectaría INTERCAMBIO COMERCIAL ENCENDIDOSRPP DESPACHO.
ENVIVO ¡CELEBRACIÓN CREMA! LA 'U' FESTEJA SU TRICAMPEONATO EN EL MONUMENTAL TOCOYMEVOY.
EN VIVO EDICIÓN ESPECIAL VAMOS AL VAR DESDE MEGAPLAZA INDEPENDENCIAVamosAlVar.
ENVIVO LOS CHISTOSOS 7/11/25 CONEXIONRPP.
ENVIVO ESPACIO VITAL 8/11/25 VITALRPP.
ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 8/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO.
ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 8/11/2025.
¿Cómo puede el empresariado contribuir al desarrollo del país? ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 8/11/2025.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 8/11/2025 ADNRPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 8/11/2025 ROTATIVARPP.
¿Por qué el gobierno aprobó un DECRETO de AUSTERIDAD y EFICIENCIA DEL GASTO? SEGMENTO PurosFactos.
Claudia Sheinbaum, persona no grata: ¿qué significa? SEGMENTO PurosFactos.
Arequipa impulsa MEGAPUERTO DE CORÍO para conectar el Pacífico y el Atlántico ADNRPP ENTREVISTA.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.