GRABADO el 07-11-2025

¿Por qué el gobierno aprobó un DECRETO de AUSTERIDAD y EFICIENCIA DEL GASTO? SEGMENTO PurosFactos

El Gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Esta medía significaría un ahorro de S/1,200 durante el presente año fiscal. ¿Qué implica realmente este decreto y qué consecuencias tiene para las instituciones públicas?

Desde RPP Noticias

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

