SMP: Anuncian desvío de rutas de transporte por obras en la Av. Universitaria
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que 30 rutas de transporte público cambiarán su recorrido habitual en San Martín de Porres debido a los trabajos de construcción del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
"Los delincuentes toleran requisas aisladas", asegura exministro del Interior.
Cluber Aliaga sobre aumento de casos extorsivos: "Muchos empresarios y comerciantes no denuncian".
SMP: Anuncian desvío de rutas de transporte por obras en la Av. Universitaria.
Abogado de Magallanes: "¿Por qué apresaron a una autoridad y le robaron su arma de fuego?".
Jorge Lazarte critica la burocracia en el Estado: "Los proyectos se demoran siglos".
Francisco Belaúnde sobre elección de Zohran Mamdani: "Es un desafío abierto a Donald Trump".
Presidente de AGAP advierte que Ica carece de infraestructura de agua potable.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/11/25.
Abogado del suboficial Magallanes: "Mi patrocinado ha hecho tres disparos".
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/11/25.
Willy Ramírez: "Ninguna persona inhabilitada puede participar en un proceso electoral"Willy Ramírez.
Caso Eduardo Ruiz: "Mi cliente se estaba retirando a su domicilio", asegura abogado de Magallanes.
Panamericana Sur: Rutas de Lima cobra peaje en caseta de Punta Hermosa.
Elecciones primarias 2025: Plazos y procedimientos para definir a candidatos a la Presidencia.
Extorsionadores disparan contra colegio en construcción en SJL: Una persona resultó herida.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.