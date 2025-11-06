GRABADO el 06-11-2025

Rafael López Aliaga se presentó en CADE 2025 para explicar sus propuestas como precandidato presidencial. Entre sus propuestas está la reforma del poder judicial, retiro del sistema interamericano de derechos humanos y volver al congreso unicameral.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

