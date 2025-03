Un mensaje extorsivo junto a una bala es el ultimátum dejado afuera de la casa de un comerciante por parte de la banda 'La batería de la plaga'.Únete a la me...

Madre abandonó a sus cuatro hijos en Perú y volvió para reclamar la casa: "Esa mujer nos ha dañado"

238 presuntos miembros del Tren de Aragua deportados a El Salvador. Video: AFP

Serían 3 los implicados en el ataque al bus de Armonía 10, donde perdió la vida Paul Flores

La droga zombie ya se trafica en Perú: Es 50 veces más potente que la heroína

Trujillo en alerta por delincuencia: Matan a promotor de eventos y balean a mujer en menos de 1 hora

Hermano de Paul Flores declara tras asesinato de cantante: "Es un baldazo de agua fría que nos cae"

DESPIDEN A PAUL "RUSSO" FLORES EN PIURA: FAMILIARES, AMIGOS Y FANS

Exinformático del Ministerio Público era parte de banda criminal: Robaban iPhones Pro Max

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: "LA POLICÍA TIENE QUE PASAR POR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PROFUNDA"

¿Cuáles son las consecuencias del fentanilo? Conoce todo sobre esta droga que ya está en Perú

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 17 DE MARZO DEL 2025

Santiváñez: "A mí no me entregaron una papa caliente, me entregaron una quemada"

Obesidad va en aumento y 30% de peruanos la padecen: ¿Cómo evitarla y cuidar nuestra salud?

Hipótesis de asesinato a Paul Flores: ¿Sicarios iban contra Armonía 10 o contra local donde tocaron?

Fanáticos despiden a Paul Flores tras trágico asesinato: "Fue un magnífico artista"

