Fieles van llegando al pozo de Santa Rosa por su día: Vienen de varias partes del Perú y el mundo
En Quives (Canta, Lima), los fieles empiezan a llegar en las vísperas del 30 de agosto, día de Santa Rosa, la primera santa latinoamericana. Se ha hecho costumbre no solo la devoción a ella, sino también el tradicional pedido al pozo de los deseos. No solo hay peruanos: hay gente que viene de otros países, como una señora de Colombia.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
