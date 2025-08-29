GRABADO el 29-08-2025

Fieles van llegando al pozo de Santa Rosa por su día: Vienen de varias partes del Perú y el mundo

En Quives (Canta, Lima), los fieles empiezan a llegar en las vísperas del 30 de agosto, día de Santa Rosa, la primera santa latinoamericana. Se ha hecho costumbre no solo la devoción a ella, sino también el tradicional pedido al pozo de los deseos. No solo hay peruanos: hay gente que viene de otros países, como una señora de Colombia.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Nuevos videos de triple asesinato en SJL: ¿Ajuste de cuentas o disputa por control entre negocios?.

"¿Ahora eres mudo?": Ladrón pensó que se iba a salir con la suya.

Fieles van llegando al pozo de Santa Rosa por su día: Vienen de varias partes del Perú y el mundo.

Operativo contra presuntos extorsionadores 'Los Yepes': Policía estaría involucrado en red criminal.

¿Más implicados en el asesinato de Sheyla Cóndor?.

La inspiradora historia de 'La Miss Santa Rosita' y sus fieles alumnos en el Callao.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

Dirigían extorsiones desde penal Sarita Colonia: Caen 7 miembros de 'Los Yepes', incluido policía.

¿MARTÍN VIZCARRA QUEDA EN LIBERTAD? APELACIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EXPRESIDENTE.

EFICCOP RESPONDE POR ALLANAMIENTO A NICANOR BOLUARTE.

¡Cámaras captaron antes y después de triple asesinato! Matan en pleno boulevard en Lima.

Niños peruanos en riesgo por las extorsiones: Educación bajo amenaza.

Mujer es hallada muerta y sujetos aparecen en su última grabación: "Ella no podía mantenerse en pie".

¡Peleándola en Mundial de Ibai!! Dónde comer un buen chicharrón, desayuno que disputa contra Ecuador.

"Disparos fueron direccionados": Matan a dueño de bar con antecedentes y a dos trabajadores más.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

Nuevos videos de triple asesinato en SJL: ¿Ajuste de cuentas o disputa por control entre negocios?

video

"¿Ahora eres mudo?": Ladrón pensó que se iba a salir con la suya

video

Fieles van llegando al pozo de Santa Rosa por su día: Vienen de varias partes del Perú y el mundo

video

Operativo contra presuntos extorsionadores 'Los Yepes': Policía estaría involucrado en red criminal

video

¿Más implicados en el asesinato de Sheyla Cóndor?

video

La inspiradora historia de 'La Miss Santa Rosita' y sus fieles alumnos en el Callao

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025

video

Dirigían extorsiones desde penal Sarita Colonia: Caen 7 miembros de 'Los Yepes', incluido policía

video

¿MARTÍN VIZCARRA QUEDA EN LIBERTAD? APELACIÓN A PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EXPRESIDENTE

video

EFICCOP RESPONDE POR ALLANAMIENTO A NICANOR BOLUARTE

video

¡Cámaras captaron antes y después de triple asesinato! Matan en pleno boulevard en Lima

video

Niños peruanos en riesgo por las extorsiones: Educación bajo amenaza

video

Mujer es hallada muerta y sujetos aparecen en su última grabación: "Ella no podía mantenerse en pie"

video

¡Peleándola en Mundial de Ibai!! Dónde comer un buen chicharrón, desayuno que disputa contra Ecuador

video

"Disparos fueron direccionados": Matan a dueño de bar con antecedentes y a dos trabajadores más

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 29 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo