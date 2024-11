En Mesa Redonda ya se vive un completo caos debido a la masiva afluencia de clientes y ambulantes a puertas de la campaña navideña. Las calles de este concurrido centro comercial en el corazón de Lima están completamente abarrotadas, agravando los riesgos en una zona con un preocupante historial de siniestros.



Los ambulantes, aprovechando la falta de fiscalizadores y personal de serenazgo, han ocupado espacios en las calles, presuntamente adquiridos a mafias. Esta situación incrementa el peligro en una zona ya vulnerable, con antecedentes de incendios mortales causados por la aglomeración y la falta de medidas de seguridad.



Además, no solo la presencia de ambulantes, estibadores y clientes contribuye al desorden, sino también la mercadería de los propios comerciantes formales, que invade salidas de emergencia y obstruye vías de acceso clave para ambulancias y bomberos en caso de un siniestro.



SIN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES



Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, criticó la falta de acción de las autoridades y señaló que el problema se repite cada año sin soluciones concretas.



“A pesar de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció una reorganización de seguridad con bombos y platillos, nuevamente Mesa Redonda está invadida por ambulantes”, afirmó, destacando que existe una ordenanza municipal contra la informalidad que aún no se ha ejecutado.



El representante también reveló que han solicitado apoyo policial al gobierno, con compromisos asumidos tanto por el Consejo de Ministros como por el Ministerio del Interior, pero hasta el momento no han recibido respuesta.



“Estamos en un riesgo total. Si ocurre una desgracia, no será dentro de los locales formales, que cuentan con medidas de seguridad, sino en las calles, donde la gente será aplastada por la multitud y los ambulantes”, advirtió.





