GRABADO el 04-11-2025

EsSalud reprogramará citas de pacientes que no puedan llegar a tiempo debido al paro de transportes

Pacientes reportan que nuevas citas las reprograman para el 2026.

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 4 de noviembre del 2025.

Presidente Jerí llega a la Plaza de Acho para supervisar el paro de transportes.

Presidente Jerí sobre pedido de seguridad para los transportistas: "Se van a redoblar las medidas".

'Secretos de cocina': Crema de tomate con croutones con la receta de Sandra Plevisani.

Dirigente transportista sobre el paro: "Más de 700 buses marcharán de forma pacífica a Acho".

Buses salen en caravana y apagan motores en avenidas importantes de SMP.

Familiares de choferes fallecidos ante la ola de inseguridad protestan en Carabayllo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de Noviembre de 2025.

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Qué elegirías tú?.

Gremio de transportistas divididos por el paro.

Paro de transportistas: Taxistas, colectiveros y combis informales aumentan sus precios.

Padres de escolares incómodos por cambio del Minedu en la madrugada a clases virtuales.

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora para poder tomar un bus.

EsSalud reprogramará citas de pacientes que no puedan llegar a tiempo debido al paro de transportes.

Paro de transportistas: Manifestantes queman llantas en la Av Túpac Amaru.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

