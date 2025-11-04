GRABADO el 04-11-2025

EsSalud reprogramará citas de pacientes que no puedan llegar a tiempo debido al paro de transportes

Pacientes reportan que nuevas citas las reprograman para el 2026.



ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 4 de noviembre del 2025.

Presidente Jerí llega a la Plaza de Acho para supervisar el paro de transportes.

Presidente Jerí sobre pedido de seguridad para los transportistas: "Se van a redoblar las medidas".

'Secretos de cocina': Crema de tomate con croutones con la receta de Sandra Plevisani.

Dirigente transportista sobre el paro: "Más de 700 buses marcharán de forma pacífica a Acho".

Buses salen en caravana y apagan motores en avenidas importantes de SMP.

Familiares de choferes fallecidos ante la ola de inseguridad protestan en Carabayllo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de Noviembre de 2025.

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Qué elegirías tú?.

Gremio de transportistas divididos por el paro.

Paro de transportistas: Taxistas, colectiveros y combis informales aumentan sus precios.

Padres de escolares incómodos por cambio del Minedu en la madrugada a clases virtuales.

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora para poder tomar un bus.

Paro de transportistas: Manifestantes queman llantas en la Av Túpac Amaru.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

