GRABADO el 04-11-2025

Paro de transportistas: Taxistas, colectiveros y combis informales aumentan sus precios

Trabajadores evalúan tomar el tren eléctrico como alternativa viable.



Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿QUÉ IMPLICA ROMPER RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON MÉXICO? - ATV.

Jerí conversa con dirigentes de transporte y asegura avances.

Callao: Capturan a sujeto que hurtó una mochila en un auto en plena huída.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 4 de noviembre del 2025.

Presidente Jerí llega a la Plaza de Acho para supervisar el paro de transportes.

Presidente Jerí sobre pedido de seguridad para los transportistas: "Se van a redoblar las medidas".

'Secretos de cocina': Crema de tomate con croutones con la receta de Sandra Plevisani.

Dirigente transportista sobre el paro: "Más de 700 buses marcharán de forma pacífica a Acho".

Buses salen en caravana y apagan motores en avenidas importantes de SMP.

Familiares de choferes fallecidos ante la ola de inseguridad protestan en Carabayllo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de Noviembre de 2025.

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Qué elegirías tú?.

Gremio de transportistas divididos por el paro.

Padres de escolares incómodos por cambio del Minedu en la madrugada a clases virtuales.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

